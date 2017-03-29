Таллиннская мэрия предлагает включить Михаила Кылварта в совет Русского театра

С предложением ввести в совет Русского театра своего представителя Индрек Саар обратился к мэрии Таллинна в середине марта. На этой неделе исполняющий обязанности градоначальника Таави Аас направил министру официальный ответ - представлять интересы горуправы в совете театра будет вице-мэр Михаил Кылварт, сообщает Rus.Err.

В настоящее время в совет Русского театра под председательством Яака Аллика входят Евгений Голиков (оба - соцдемы) и представитель Министерства финансов Вейкко Капста.