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Таллиннская мэрия предлагает включить Михаила Кылварта в совет Русского театра

Rus.Postimees.ee
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Михаил Кылварт | ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр культуры Индрек Саар намерен ввести в состав совета Русского театра новых членов. Одним из новичков в обозримом будущем очевидно станет вице-мэр Таллинна, центрист Михаил Кылварт.

С предложением ввести в совет Русского театра своего представителя Индрек Саар обратился к мэрии Таллинна в середине марта. На этой неделе исполняющий обязанности градоначальника Таави Аас направил министру официальный ответ - представлять интересы горуправы в совете театра будет вице-мэр Михаил Кылварт, сообщает Rus.Err.

В настоящее время в совет Русского театра под председательством Яака Аллика входят Евгений Голиков (оба - соцдемы) и представитель Министерства финансов Вейкко Капста.

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