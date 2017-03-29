Фото и видео: в Перу во время посадки загорелся пассажирский самолет, есть пострадавшие

На борту находились 138 пассажиров. 39 из них пострадали при посадке и были доставлены в больницы. У двоих пострадавших диагностированы переломы, у остальных - ушибы, говорится в сообщении. 12 человек были выписаны после оказания помощи.

При этом La Republica сообщает, что на борту находились 140 пассажиров. 26 из них, в том числе ребенок, по данным издания, пострадали.

Сотрудники аварийных служб ликвидировали пожар в течение получаса. Начальник полиции региона Хунин генерал Хосе Куэву сообщил журналистам, что причиной инцидента стал технический сбой в шасси.

По свидетельству очевидцев, правое крыло самолета надломилось при приземлении и загорелось. Прокуратура начала расследование.