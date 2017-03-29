Погиб попавший под поезд мужчина
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29 марта 2017 г., 08:14
Сегодня примерно в 7 утра недалеко от железнодорожной станции Рапла погиб попавший под поезд пожилой мужчина.
В 7.05 работник железнодорожной станции Рапла сообщил, что в 300 метрах от станции в сторону Хагуди под поезд попал человек. По предварительным данным, погиб пожилой мужчина, личность которого пока не установлена, сообщает Postimees.
По словам представителя Ляэнеской префектуры Андреса Синимери, в месте несчастно случая нет перехода и все обстоятельства произошедшего выясняются.
Из-за несчастного случая задерживаются несколько рейсов. Сообщения об опоздании поездов можно увидеть на сайте Elron.