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Погиб попавший под поезд мужчина

Дополнено в 8:25!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Сегодня примерно в 7 утра недалеко от железнодорожной станции Рапла погиб попавший под поезд пожилой мужчина.

В 7.05 работник железнодорожной станции Рапла сообщил, что в 300 метрах от станции в сторону Хагуди под поезд попал человек. По предварительным данным, погиб пожилой мужчина, личность которого пока не установлена, сообщает Postimees.

По словам представителя Ляэнеской префектуры Андреса Синимери, в месте несчастно случая нет перехода и все обстоятельства произошедшего выясняются.

Из-за несчастного случая задерживаются несколько рейсов. Сообщения об опоздании поездов можно увидеть на сайте Elron.

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