Работница McDonald’s в 94 года не спешит уходить на пенсию

94-летняя жительница американского города Эвансвилл, штат Индиана, Лорейн Маурер отметила 44-ю годовщину работы в ресторане быстрого питания McDonald’s. Хотя ее четверо детей уже на пенсии, сама жизнерадостная женщина уходить на законный отдых пока не собирается, пишет Tarbija 24 со ссылкой на Business Insider.

Маурер работает в утренние смены по пятницам и субботам, поэтому ей надо вставать утром в три часа и к пяти быть на работе.

«У нее есть множество верных клиентов, которые приходят специально для того, чтобы увидеться с ней», — утверждает совладелица ресторана Кэти Кенворти.

Маурер говорит, что остается на работе, поскольку хочет общаться с людьми. По этой же причине она не стала работать, например, руководителем ресторана, поскольку на этой должности редко общаешься с обычными клиентами.