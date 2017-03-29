Житель Швеции получил письмо, адресованное Владимиру Путину

Житель города Треллеборг на юге Швеции поставил под сомнение эффективность почтовой компании Postnord, когда в понедельник обнаружил у себя в почтовом ящике неправильно отсортированное письмо, сообщает местное изданиеTrelleborgs Allehanda. На конверте ясно было выведено: «Владимиру Путину, Москва».

У шведа по имени Пер, который не пожелал называть свою фамилию, нет ни имени, ни адреса, которые можно было бы спутать с контактными данными президента России. Единственное, что совпадает, так это номер дома: 23. Кто отправил письмо, неизвестно.

«Чем занимается почта? Кто-то же наверняка видел это письмо, по крайней мере, почтальон. Зачем же было его класть в ящик?», - возмущается Пер.

По мнению шведа, вряд ли так над ним пошутили друзья, потому что на письме стоит штемпель Халльсберга, города в центральной части Швеции, сообщает издание.

Перу, конечно, было любопытно, что в письме, однако он сумел совладать с соблазном вскрыть конверт. Швед не знает, что делать с письмом дальше.

«Бывает, что тебе приходит не твоя почта, а почта твоего соседа. Тогда ты просто кладешь конверт в его ящик. Если это письмо адресовано кому-то подальше, то его кладут в общий ящик. Но такое, похоже, недопустимо. Для того, кто выяснил адрес и заплатил 19,5 кроны, это письмо было важным», — возмутился он.

Представитель компании признал, что иногда случаются ошибки при сортировке, особенно когда непонятен адрес. Однако, по его словам, несмотря на это, такие письма попадают в кучу, которую постепенно сортируют. При объеме почты 1,8 млрд писем в год такое случается, пишет газета.