Стартовала регистрация на «Тотальный диктант»

«"Тотальный диктант" в Таллинне пройдет в юбилейный, пятый раз. Акция стала доброй традицией, к которой с каждым годом присоединяется все больше любителей русского языка, – говорит вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. – В 2016 году Таллинн побил рекорд по числу участников среди городов за пределами России: проверить себя под диктовку Леонида Ярмольника отважились 2300 человек. В этом году специально для прочтения текста участникам Тотального диктанта в Таллинн прибудет известный российский актер Дмитрий Харатьян».

Поучаствовать в акции может каждый, но для этого необходима регистрация. Записаться на "Тотальный диктант" можно на официальной странице акции в интернете. Нужно выбрать город и площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать дальнейшим инструкциям. Дополнительная информация по номеру 640 4105.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция «Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.