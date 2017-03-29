Государство даст на реализацию экологических проектов 7,2 миллиона евро

«Мы решили поддержать частных владельцев леса и совместную деятельность частного лесного хозяйства суммой в 1,6 миллиона евро, поскольку хотим способствовать тому, чтобы владельцы леса принадлежали к лесным ассоциациям. Действуя сообща, можно найти наилучшее решение проблем, с которыми встречаются частные владельцы леса, и благодаря этому владелец получает также необходимые знания»,– пояснил председатель совета KIK министр окружающей среды Марко Померанц.

За счет суммы в 390 000 евро будет очищена от нефтяного загрязнения земельная единица Коолме, 500 000 евро направят на компенсацию ущерба, нанесенного находящимися под защитой животными, 136 000 евро будет выделена на подселение угря в наши внутренние водоемы. Решение о предоставлении финансирования в размере 1 миллиона евро было принято в отношении работ по сохранению природы в 2017 и 2018 годах. Дополнительно финансируются различные исследования и работы по развитию, связанные с необходимостью улучшения окружающей среды и международными обязательствами.

Дополнительно к принятым решениям в этом году ожидается распределение еще 15 миллионов евро в ходе открытого тура, эти решения будут приняты в конце мая. На открытый тур ходатайствования поступило 845 ходатайств на общую сумму 35 186 899 евро.