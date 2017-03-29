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Авария в Мустамяэ вызвала гигантские пробки в час пик

Смотрите видео с камер наблюдения!

Rus.Postimees.ee
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Сегодня после 8 утра в Таллинне на перекрестке Мустамяэ и Таммсааре-теэ столкнулись два автомобиля.

Движение в час пик сильно нарушено.

Машины по-прежнему стоят на перекрестке, следить за развитием ситуации в режиме реального времени можно ЗДЕСЬ.

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