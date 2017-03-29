Авария в Мустамяэ вызвала гигантские пробки в час пик

Авария в Мустамяэ вызвала гигантские пробки в час пикСмотрите видео с камер наблюдения!Rus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 29 марта 2017 г., 09:26Сегодня после 8 утра в Таллинне на перекрестке Мустамяэ и Таммсааре-теэ столкнулись два автомобиля.Движение в час пик сильно нарушено.Машины по-прежнему стоят на перекрестке, следить за развитием ситуации в режиме реального времени можно ЗДЕСЬ.авария дтп мустамяэ пробки таллиннПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ