Найден крупнейший золотой рудник с запасами в 382 тонны
29 марта 2017 г., 09:34
Крупнейший в истории Китая золотоносный рудник с запасами в 382 тонны был найден на востоке страны в провинции Шаньдун на полуострове Цзяодун, передает агентство China News со ссылкой на компанию Shandong Gold Group Co., Ltd.
Уточняется, что запасы рудника оцениваются в 22 млрд долларов, пишет Rus.Tvnet.
Запасы драгоценного металла простираются на расстояние двух километров, а толщина слоя составляет 67 метров. Содержание золота в породе составляет 4,52 грамма на тонну.
Агентство отмечает, что если золотоносный рудник будет работать с ежедневной производительностью 10 тысяч тонн, то он сможет функционировать на полную мощность и без перебоев в течение 40 лет.