Найден крупнейший золотой рудник с запасами в 382 тонны

Уточняется, что запасы рудника оцениваются в 22 млрд долларов, пишет Rus.Tvnet.

Запасы драгоценного металла простираются на расстояние двух километров, а толщина слоя составляет 67 метров. Содержание золота в породе составляет 4,52 грамма на тонну.

Агентство отмечает, что если золотоносный рудник будет работать с ежедневной производительностью 10 тысяч тонн, то он сможет функционировать на полную мощность и без перебоев в течение 40 лет.