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Найден крупнейший золотой рудник с запасами в 382 тонны

Rus.Postimees.ee
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Золото. Иллюстративный снимок. | ФОТО: AFP / Scanpix

Крупнейший в истории Китая золотоносный рудник с запасами в 382 тонны был найден на востоке страны в провинции Шаньдун на полуострове Цзяодун, передает агентство China News со ссылкой на компанию Shandong Gold Group Co., Ltd.

Уточняется, что запасы рудника оцениваются в 22 млрд долларов, пишет Rus.Tvnet.

Запасы драгоценного металла простираются на расстояние двух километров, а толщина слоя составляет 67 метров. Содержание золота в породе составляет 4,52 грамма на тонну.

Агентство отмечает, что если золотоносный рудник будет работать с ежедневной производительностью 10 тысяч тонн, то он сможет функционировать на полную мощность и без перебоев в течение 40 лет.

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