Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Последний шанс: еще несколько дней можно подавать декларации о доходах и ходатайства о возврате налога людям с маленькими зарплатами

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Panther Media / Scanpix

Доходы за 2016 год можно декларировать до 31 марта. Налогово-таможенный департамент еще ждет около 25 000 деклараций, пишет Postimees.

Помимо декларации доходов до конца рабочей недели люди с маленькими зарплатами могут ходатайствовать о возврате налога. На данный момент ходатайства подали 74 755 человек, которым будет возвращено в общей сложности 27,3 миллиона евро.

Свои доходы должны декларировать и предприниматели — физические лица (FIE). На данный момент декларации подали 22 596 человек и еще ожидается 11 200 деклараций. Следует помнить, что основные формы деклараций о доходах А и Е должны подавать все, независимо от полученного фирмой дохода.

На данный момент декларацию о доходах заполнили 642 636 человек, которым должны вернуть 93,1 миллиона евро и которые должны доплатить 20,2 миллиона евро. Уже возвращено 81,8 миллиона евро.

Людей, которым еще не вернули переплаченный налог и которые уже представили дополнительные документы, просят набраться терпения, поскольку изучение документов требует времени.

Информацию о заполнении деклараций и помощь можно получить на сайте департамента, бюро обслуживания и по инфотелефонам 880 0810 или 880 0811.

Наверх