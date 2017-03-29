Напоминание: в субботу могут пропасть неиспользованные 190 000 евро бонусных денег

Из накопленных клиентами в прошлом году порядка 3,5 миллионов евро бонусов еще не использовано около 190 000 евро. «Мы надеемся, что до предстоящей субботы накопленными бонусами воспользуются и те клиенты нашей торговой сети, которые еще не успели этого сделать», – сказала директор по коммуникации Maxima Eesti Катя Любобратец.

При использовании карточки Aitäh клиенту начисляются денежные бонусы в размере одного процента от стоимости покупки.

По словам директора по коммуникации Maxima Eesti, чтобы воспользоваться накопленными бонусами, владельцу карточки достаточно сказать об этом кассиру. «Суммы накопленных и использованных бонусов отображаются на каждом чеке отдельной строкой», – пояснила Любобратец, как именно до конца марта клиенты могут проверить и использовать бонусы.