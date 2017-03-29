Когда не хочется платить за билет: экстремальное развлечение подростков из Йыхви вызвало бурю в социальных сетях

Как сообщила нам пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль, 27 марта около 17.20 внимательный житель сообщил в Кризисный центр, что в Йыхви на улице Кааре двое подростков решили прокатиться на автобусе, зацепившись за его заднюю часть. Когда на место прибыл патруль, подростки уже скрылись, задержать их полиции не удалось. По словам представителя Йыхвиского отделения полиции Сийма Линнарда, подобные случаи происходят сравнительно редко и как правило тогда, когда на дорогах скользко.

"Поведение, которое демонстрируют подростки на фото, крайне безответстветственно и рискованно. Последствия могут быть очень печальными. Во время движения неизбежны непредсказуемые ситуации, требующие быстрой реакции - например, резкие маневры или внезапное торможение, в результате чего подростки могут не удержаться, упасть на проезжую часть и попасть под колеса приближающегося автомобиля. В таких случаях важно, чтобы другие участники движения не оставались равнодушными и немедленно сообщали о случившемся в полицию и - по возможности - водителю автобуса", - добавил Линнард.