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Лавров назвал заявления стран Балтии о российской угрозе абсурдными

BNS
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Сергей Лавров. | ФОТО: Sputnik/Scanpix

В Москве считают безосновательными заявления Балтийских стран о российской военной угрозе и не видят препятствий для развития с ними взаимовыгодного сотрудничества, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Периодически раздающиеся из Вильнюса, Риги и Таллинна заявления о том, что Россия угрожает идентичности балтийских стран и вынашивает против них некие агрессивные замыслы, абсурдны и абсолютно безосновательны. Не зря у нас говорят — у страха глаза велики», - сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам Лаврова, утверждения о российской угрозе распространяются в Балтийских странах для решения внутренних проблем, а также мобилизации избирателей путем раскручивания образа внешнего врага.

В то же время, российская сторона не видит непреодолимых препятствий для того, чтобы отношения России с Балтийскими государствами развивались в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отметил Лавров.

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