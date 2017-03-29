Лавров назвал заявления стран Балтии о российской угрозе абсурдными

«Периодически раздающиеся из Вильнюса, Риги и Таллинна заявления о том, что Россия угрожает идентичности балтийских стран и вынашивает против них некие агрессивные замыслы, абсурдны и абсолютно безосновательны. Не зря у нас говорят — у страха глаза велики», - сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам Лаврова, утверждения о российской угрозе распространяются в Балтийских странах для решения внутренних проблем, а также мобилизации избирателей путем раскручивания образа внешнего врага.

В то же время, российская сторона не видит непреодолимых препятствий для того, чтобы отношения России с Балтийскими государствами развивались в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отметил Лавров.