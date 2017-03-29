В Йыхви украли грузовик

Как сообщила Идаская префектура, злоумышленники 28 марта угнали припаркованный на улице Пыллу грузовик DAF с регистрационными номерами 362BHY, пишет Rus.Err.

В этот же день из припаркованного на улице Леннуки в Йыхви рейсового автобуса слили 200 литров дизельного топлива. А из припаркованного на улице Калеви в Кохтла-Ярве автобуса воры слили 250 литров топлива и забрали рабочие инструменты.