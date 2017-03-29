Из больницы могли пропасть более 100 000 евро

2 марта 2012 года тогдашний руководитель хозяйственного отдела Пярнуской больницы сидел в кабинете своего прямого начальника и писал заявление об уходе. «Заявление я подписал не по собственному желанию», - говорит теперь уже бывший руководитель отдела.

СМИ сообщали, что за день до ухода работника, на складе Пярнуской больницы прошла инвентаризация и была обнаружена недостача в размере 28 000 евро. Бывший руководитель отдела утверждал Pärnu Postimees, что поскольку проверка пришла в середине дня, он не успел оформить все документы. Он до сих пор заверяет, что никакого присвоения не было.

Например, на вопрос, как бывший руководитель может объяснить то, что заказ был таких размеров, что им можно было забить весь склад, он ответил: «Я не успел списать товар, который был заказан раньше, у меня было очень много обязанностей».

Сейчас этот работник больницы работает уборщиком и живет в социальной квартире. По его словам, у него было много долгов. Он клянется, положа руку на сердце, что не получил никакой выгоды от случившегося.

И, тем не менее, из больницы пропали деньги. Это показывают расходы больницы на хозяйственный материал, которые резко снизились после ухода конкретного работника. Руководитель хозяйственного отдела работал в больнице больше десяти лет, и за это время в ней не проводилось ни одной внеплановой проверки. Расходы, по официальной информации, можно проверить, только начиная с 2008 года.

Господряд за организацию праздников

Договоры о господрядах показывают, что после обнаружения кражи, на одной только покупке пластиковых мешков больница начала экономить почти 25 000 евро в год. А за четыре года экономия составила 100 000 евро.

Исполнительный директор производящей пакеты фирмы Pack Holding OÜ Андрес Йууль отметил, что уровень цен на пакеты в течение многих лет оставался на одном уровне, и если до 2012 года потребность Пярнуской больницы в них оставалась примерно одинаковой, то по разнице в ценах тут ничего объяснить невозможно.

Я спросил у Пярнуской больницы, кто решил, что недостачу на складе в 28 000 евро нужно скрыть, ведь в случае оповещения полиции, сыщики могли бы найти гораздо больший ущерб?

На это пресс-секретарь больницы Эдда Амур ответила, что юристы так не считают. «При анализе расходов больницы, мы пришли к тем же выводам, что и вы: за несколько лет расходы на хозяйственные материалы на самом деле снизились. Но тут нельзя проводить прямую параллель с недостачей на складе, поскольку снижение расходов могло произойти и, например, по причине изменения рабочего распорядка».

В то же время, в 2012 и в 2013 годах в Пярнуской больнице открылся центр сестринского дела и ухода и новая часть главного здания, расположенного на улице Ристику, то есть больница расширилась на четверть. Также из документах о господрядах видно, как в течение нескольких лет увеличилось качество бумажных полотенец и туалетной бумаги, приобретаемых для больницы. Именно поэтому расходы должны были вырасти.