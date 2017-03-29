Из больницы могли пропасть более 100 000 евро

Документы показывают, что расходы Пярнуской больницы на бумажные изделия, пластиковые пакеты и, например, моющие средства, после обнаружения недостачи на складе в 2012 году, снизились в несколько раз. Отсюда возникает вопрос, является ли сумма, выявленная в виде недостачи, именно той, которая на самом деле пропала в больнице в течение нескольких лет?
2 марта 2012 года тогдашний руководитель хозяйственного отдела Пярнуской больницы сидел в кабинете своего прямого начальника и писал заявление об уходе. «Заявление я подписал не по собственному желанию», - говорит теперь уже бывший руководитель отдела.
СМИ сообщали, что за день до ухода работника, на складе Пярнуской больницы прошла инвентаризация и была обнаружена недостача в размере 28 000 евро. Бывший руководитель отдела утверждал Pärnu Postimees, что поскольку проверка пришла в середине дня, он не успел оформить все документы. Он до сих пор заверяет, что никакого присвоения не было.
Например, на вопрос, как бывший руководитель может объяснить то, что заказ был таких размеров, что им можно было забить весь склад, он ответил: «Я не успел списать товар, который был заказан раньше, у меня было очень много обязанностей».
Сейчас этот работник больницы работает уборщиком и живет в социальной квартире. По его словам, у него было много долгов. Он клянется, положа руку на сердце, что не получил никакой выгоды от случившегося.
И, тем не менее, из больницы пропали деньги. Это показывают расходы больницы на хозяйственный материал, которые резко снизились после ухода конкретного работника. Руководитель хозяйственного отдела работал в больнице больше десяти лет, и за это время в ней не проводилось ни одной внеплановой проверки. Расходы, по официальной информации, можно проверить, только начиная с 2008 года.
Господряд за организацию праздников
Договоры о господрядах показывают, что после обнаружения кражи, на одной только покупке пластиковых мешков больница начала экономить почти 25 000 евро в год. А за четыре года экономия составила 100 000 евро.
Исполнительный директор производящей пакеты фирмы Pack Holding OÜ Андрес Йууль отметил, что уровень цен на пакеты в течение многих лет оставался на одном уровне, и если до 2012 года потребность Пярнуской больницы в них оставалась примерно одинаковой, то по разнице в ценах тут ничего объяснить невозможно.
Я спросил у Пярнуской больницы, кто решил, что недостачу на складе в 28 000 евро нужно скрыть, ведь в случае оповещения полиции, сыщики могли бы найти гораздо больший ущерб?
На это пресс-секретарь больницы Эдда Амур ответила, что юристы так не считают. «При анализе расходов больницы, мы пришли к тем же выводам, что и вы: за несколько лет расходы на хозяйственные материалы на самом деле снизились. Но тут нельзя проводить прямую параллель с недостачей на складе, поскольку снижение расходов могло произойти и, например, по причине изменения рабочего распорядка».
В то же время, в 2012 и в 2013 годах в Пярнуской больнице открылся центр сестринского дела и ухода и новая часть главного здания, расположенного на улице Ристику, то есть больница расширилась на четверть. Также из документах о господрядах видно, как в течение нескольких лет увеличилось качество бумажных полотенец и туалетной бумаги, приобретаемых для больницы. Именно поэтому расходы должны были вырасти.
Незадолго до обнаружения присвоения, больница закупала указанную продукцию, преимущественно, у одного предприятия – Laverna Puhastustööde OÜ. Это вызвало возмущение и подозрения у конкурентов. Даже больше, поскольку конкуренты заметили, что успешно участвующие в конкурсах на господряды фирмы организуют праздники для отделений больницы.
То же самое подтвердил и ушедший с работы руководитель хозяйственного отдела. На вопрос: «Знаете ли вы руководителя Laverna Кульдара Коха?», он ответил: «Только по работе. Сам по себе он замечательный мужик. Он же организовывал у нас в больнице праздники».
По словам руководителя Laverna, он не слышал о том, что кто-то что-то организовывал в больнице. Предположительно, сам лично они никаких праздников или поездок для больницы не организовывал.
Исполнительный директор Pack Holding OÜ Йууль заверил, что такое на самом деле было, но, по его оценке, теперь это происходит не очень часто.
Точный ущерб неизвестен
Руководитель по продажам предприятия, которое тогда конкурировало с Laverna, согласился прокомментировать участие в конкурсах на господряд только анонимно и добавил, что, по его данным, предприятия организовывали для больницы рабочие поездки.
Однажды Пярнуская больница заключила рамочный договор с тремя предприятиями, одним из которых было Laverna, а другое – фирма работодателя нашего источника. Продукцию в первую очередь заказывали у Laverna: «Сейчас в случае рамочного договора по конкурсу определяют, у кого будет покупаться продукция. А тогда все происходило непонятным для нас образом». По его словам, было подозрительным, почему их фирма отказалась от участия в конкурсе на господряд.
Руководитель фирмы Puhastusimport OÜ, также принимавшей тогда участие в конкурсах, Мартин Лилль сказал, что не хотел бы комментировать эту тему: «Да, цены в то время на самом деле были мистическими, но, к счастью, этот период, по моей информации, в Пярнуской больнице уже завершился».
Когда кража была обнаружена, Laverna прекратила участие в конкурсах на господряды в больнице. По словам Коха, предложения отозвали, поскольку участие в конкурсах вызвало массу проблем: «В то время начали драться за каждый цент. Это такая головная боль, что больше не было никакого смысла делать свои предложения. Выкручиваешься, редактируешь, делаешь, а результат все равно – ноль».
В то же время нельзя утверждать, что за недостачей стоит деятельность Laverna, поскольку оно не было единственным предприятием, у которого больница заказывала продукцию в больших объемах. В 2008-2010 годы на пакеты было потрачено так же много денег, но в это время больницу ими снабжала фирма Kremmen OÜ. В 2009 года затраты на бумагу были в два раза больше, и тогда ее покупали у Avera-Trading.
Для полиции у этого дела вышел срок давности и точная сумма, которую потеряла больница, останется тайной.
По словам председателя совета Пярнуской больницы Энна Раадика, нужно учитывать, что больница увеличилась, и расходы должны были вырасти. Однако причину снижения расходов он называет ту же, что и пресс-секретарь: «У меня нет оснований утверждать, что недостача была большей, чем было установлено».
Средние годовые расходы
Согласно тому, что указано в договорах о господряде, Pärnu Postimees высчитал средний годовой расход Пярнуской больницы до и после обнаружения недостачи на складе на примере трех видов товаров. Если смотреть по годам, то суммы кажутся подозрительно большими.
Пластиковые пакеты
2008 – 31 671 евро
2009 – 43 039 евро
2010 – 34 819 евро
2011 – 39 504 евро
Выявляется присвоение и отвечающий за склад работник уходит с работы.
2012 – 12 371 евро
2013 – 12 371 евро
2014 – 13 678 евро
2015 – 13 678 евро
Бумажные полотенца, туалетная бумага и пр.
2009 – 64 505 евро
2010 – 59 236 евро
2011 – 59 236 евро
Выявляется присвоение и отвечающий за склад работник уходит с работы.
2012 – 45 408 евро
2013 – 45 408 евро
2014 – 46 282 евро
2015 – 46 282 евро
Моющие средства
2008 – 12 248 евро
2009 – 12 248 евро
2010 – 4625 евро
2011 – 9062 евро
Выявляется присвоение и отвечающий за склад работник уходит с работы.
2012 – 9062 евро (договор продолжается)
2013 – 4704 евро
2014 – 4704 евро
Источник: регистр господрядов, Pärnu Postimees