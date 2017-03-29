Участники крупных мероприятий получат право бесплатного проезда в Таллинне

Так, участники Таллинской музыкальной недели будут бесплатно ездить с 30 марта по 2 апреля, юные борцы, принимающие участие в молодежных соревнованиях памяти Кристиана Палусалу и последующем спортивном лагере,- с 30 марта по 8 апреля.

С 19 по 21 июня этим правом смогут воспользоваться участники молодежного футбольного турнира, а с 21 по 27 сентября - молодые ученые, прибывающие на европейский конкурс. В следующем году с 3 по 11 марта бесплатно ездить по Таллинну будут участники чемпионата мира по зимнему плаванию.