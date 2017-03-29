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Участники крупных мероприятий получат право бесплатного проезда в Таллинне

Rus.Postimees.ee
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Таллиннские автобусы. Иллюстративное фото. | ФОТО: Peeter Langovits

Таллинская городская управа решила предоставить право бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам крупных международных мероприятий во время их проведения.

Так, участники Таллинской музыкальной недели будут бесплатно ездить с 30 марта по 2 апреля, юные борцы, принимающие участие в молодежных соревнованиях памяти Кристиана Палусалу и последующем спортивном лагере,- с 30 марта по 8 апреля.

С 19 по 21 июня этим правом смогут воспользоваться участники молодежного футбольного турнира, а с 21 по 27 сентября - молодые ученые, прибывающие на европейский конкурс. В следующем году с 3 по 11 марта бесплатно ездить по Таллинну будут участники чемпионата мира по зимнему плаванию.

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