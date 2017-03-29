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Две собаки спровоцировали цепную аварию

Ни одно животное не пострадало

Rus.Postimees.ee
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Собака. Иллюстративное фото. | ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Сегодня утром произошла цепная авария на 179-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Мария Гоняк, сообщение об инциденте поступило в полицию в 10.00. Виновниками ДТП стали две перебегавшие дорогу собаки.

Чтобы не сбить животных, водители ехавших со стороны Таллинна в направлении Тарту KIA и Nissan резко затормозили. Оба транспортных средства остановились, но из-за резкого торможения в Nissan врезалась ехавшая сзади Toyota. В результате столкновения Nissan в свою очередь врезался в KIA.

В происшествии никто из людей не пострадал, собаки также остались невредимыми.

Движение в месте аварии в направлении Таллинн-Тарту закрыто, полиция регулирует движение.

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