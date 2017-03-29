Суды постановили выплатить заключенным 37 000 евро за содержание в тесных камерах

Госсуд объяснил, что минимальные требования к условиям проживания в тюрьмах, в том числе к размерам площади камеры, исходят из Европейской конвенции о защите прав человека. Если государство взяло на себя международные обязательства, то их нужно исполнять.

Волна жалоб заключенных поднялась в 2014 году, после решения Европейского суда по правам человека назначить одному заключенному Таллиннской тюрьмы компенсацию за моральный ущерб в размере 10 000 евро. Поскольку в Таллиннской тюрьме в прежние годы, в течение длительного срока не смогли соблюдать основные права заключенных, а в некоторых случаях нарушения оказались весьма значительными, у десятков сидельцев возникло право на получение компенсации за причиненным им ущерб.

В период с 2014 по 2016 годы через суды прошли 165 жалоб о стесненных условиях проживания. В 79 случаях заключенным были назначены компенсации, в 11 случаях, хотя противоправность действия была выявлена, компенсацию назначать не стали, а по остальных искам требования были отклонены. Во многих случаях суды частично или полностью прекратили производство по взысканию компенсации за причиненный ущерб в связи с истечением срока давности. По состоянию на осень прошлого года в качестве компенсации заключенным была назначена компенсацию на общую сумму в 37 000 евро.

Судебная практика показывает, что после удовлетворения первой такой жалобы, ситуация в тюрьме улучшилась.

Госсуд отметил, что при назначении компенсации нужно учитывать все обстоятельства спорного случая. Таким образом, смягчающим тяжесть нарушения обстоятельством суд считает, например, то, что заключенный не должен проводить в камере целые сутки. И, наоборот, при назначении компенсации нельзя учитывать прежние преступления заключенного, и в плане условий содержания в тюрьме никакой разницы между тем, за что человек отбывает наказание, не делается.