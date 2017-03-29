Женщину, из ревности зарезавшую свою знакомую, посадили в тюрьму

Несмотря на то, что адвокат подсудимой уверял, что следствие проведено с ошибками, а сама Наталья в последнем слове заявила, что не убивала свою знакомую, суд пришел к выводу, что вина подсудимой полностью доказана, и приговорил ее к восьми годам лишения свободы.

По данным следствия, вечером 31 мая прошлого года во время ссоры на кухне дома, расположенного в волости Тыстамаа, Наталья ударила ножом в живот свою 29-летнюю знакомую. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Окружной прокурор Гарди Андерсон объяснил, что к ссоре и ее трагическим последствиям привело чрезмерное употребления алкоголя.

Наталья ранее наказывалась в уголовном порядке, в последний раз - в 2014 году за кражу. Женщина находится под стражей с июня прошлого года.