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Женщину, из ревности зарезавшую свою знакомую, посадили в тюрьму

BNS/PM
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За смертельный удар ножом в живот, женщина получила восемь лет тюрьмы. | ФОТО: Svetlana Zaitseva/Õhtuleht

Пярнуский уездный суд приговорил к длительному заключению 37-летнюю Наталью, которая в прошлом году в ходе ссоры зарезала 29-летнюю женщину.

Несмотря на то, что адвокат подсудимой уверял, что следствие проведено с ошибками, а сама Наталья в последнем слове заявила, что не убивала свою знакомую, суд пришел к выводу, что вина подсудимой полностью доказана, и приговорил ее к восьми годам лишения свободы.

По данным следствия, вечером 31 мая прошлого года во время ссоры на кухне дома, расположенного в волости Тыстамаа, Наталья ударила ножом в живот свою 29-летнюю знакомую. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Окружной прокурор Гарди Андерсон объяснил, что к ссоре и ее трагическим последствиям привело чрезмерное употребления алкоголя.

Наталья ранее наказывалась в уголовном порядке, в последний раз - в 2014 году за кражу. Женщина находится под стражей с июня прошлого года.

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