В Кохтла-Ярве экстренно эвакуировали девятиэтажку

Спасательный департамент сообщает, что Центр тревоги в 8.22 получил сообщение о пожаре на втором этаже многоквартирного дома на улице Пярна в Кохтла-Ярве. В квартире проживает 50-летняя женщина, которой в тот момент не было дома, но там находились две ее собаки.

Когда спасатели прибыли на место, лестничная площадка была в дыму, поэтому 23 жителя дома были эвакуированы.

Пожар начался с кухни. Причины пожара будут установлены в ходе расследования. Дымового датчика в квартире не было.

В 8.43 пожар был потушен и спасатели проветрили лестничную площадку. В 9.47 жителям разрешили вернутся в квартиры. Люди в пожаре не пострадали.