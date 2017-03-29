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В Кохтла-Ярве экстренно эвакуировали девятиэтажку

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Päästeamet/Twitter
ФОТО: Päästeamet/Twitter

Сегодня утром спасатели эвакуировали жителей девятиэтажки из-за пожара. Люди не пострадали.

Спасательный департамент сообщает, что Центр тревоги в 8.22 получил сообщение о пожаре на втором этаже многоквартирного дома на улице Пярна в Кохтла-Ярве. В квартире проживает 50-летняя женщина, которой в тот момент не было дома, но там находились две ее собаки.

Когда спасатели прибыли на место, лестничная площадка была в дыму, поэтому 23 жителя дома были эвакуированы.

Пожар начался с кухни. Причины пожара будут установлены в ходе расследования. Дымового датчика в квартире не было.

В 8.43 пожар был потушен и спасатели проветрили лестничную площадку. В 9.47 жителям разрешили вернутся в квартиры. Люди в пожаре не пострадали.

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