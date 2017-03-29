Таллиннский внутренний контроль проверит действия Меэлиса Пая в центре «Сальме»

По словам Кальюлайда, расследование началось в связи с неоправдавшимся прогнозом дохода от продажи билетов на детский спектакль, показ которого начался в конце прошлого года в детском театре центра «Сальме». Возникший дефицит пришлось покрыть из бюджета культурного центра «Сальме», сообщил пресс-секретарь районной управы.

«В этой связи часть города пересмотрела заключенные в рамках этого проекта в подчиняющемся ей культурном центре "Сальме" договоры и оплаченные счета. После пересмотра бухгалтерских документов правление части города решило, что есть основания обратиться к внутреннему контролеру города с просьбой ознакомиться с этими сделками и оценить, все ли соглашения были заключены в соответствии с городскими правовыми актами и порядком проведения тендеров», - сказал Кальюлайд.

Решение о дальнейшей работе Пая в «Сальме» будет принято после того, как будет готов отчет внутреннего контролера. До тех пор районная управа будет уделять повышенное внимание всем сделкам культурного центра.

По словам пресс-секретаря, Пыхья-Таллиннская управа не может уточнить, какие из сделок и счетов привлекли ее внимание, поскольку это может помешать работе внутреннего контроля.