ЕС угрожает блокировать Брекзит в случае запрета видов на жительство

Европарламент предупреждает, что может заблокировать Брекзит, если гражданам ЕС, которые въедут в Великобританию до 2019 года, не будут даны равные права с теми, кто прибыл в страну ранее, пишет The Independent.
Глава либерального блока Европарламента Ги Верхофстадт пообещал бороться за то, чтобы Великобритания не устанавливала для граждан ЕС ограничения на свободу передвижения после того, как сегодня будет дан ход 50-й статье.
И Европарламент, и переговорщик по Брекзиту от Еврокомиссии Мишель Барнье обеспокоены тем, что Лондон с 29 марта собирается ограничить право граждан ЕС на свободное передвижение. Если это произойдет, у тех граждан ЕС, которые въедут в Великобританию после сегодняшнего дня, в течение двух лет будет меньше прав, чем у тех европейцев, которые уже там находятся.
Верхофстадт предупредил премьер-министра Терезу Мэй, что установление этой пограничной даты стало бы плохим началом для начинающихся сегодня переговоров по Брекзиту.
“Любое одностороннее решение ограничить права граждан ЕС в Великобритании, пока та еще является членом Евросоюза, противоречило бы законам ЕС и мы решительно выступили бы против этого”, - сказал Верхофстадт.
Тереза Мэй заявила, что будущие права примерно трех миллионов живущих в Великобритании граждан ЕС и примерно миллиона живущих в ЕС британцев будут определены в ходе переговоров по Брекзиту.
Правительство Великобритании выразило обеспокоенность тем, что перенос пограничной даты на 2019 год повлечет за собой массовый приток иностранцев в страну.
Глава социалистов в Европарламенте Джанни Питтела подтвердил, что парламент не собирается терпеть дискриминацию граждан ЕС.
“Мы слышали, что Тереза Мэй думает об установлении пограничной даты в тот день, когда об этом будет сообщено, - сказал Питтелла. – Мы совершенно с этим не согласны и считаем, что и британские граждане, и граждане остальных 27 стран ЕС остаются гражданами Евросоюза до тех пор, пока не придет день расставания. До этой даты Великобритания является членом ЕС со своими правами и обязанностями”.