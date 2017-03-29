Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Полиция поймала мужчину, которого подозревают в незаконном лишении свободы человека

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Põhja prefektuur

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в незаконном лишении свободы человека. По ходатайству прокурора он взят под стражу, сообщает Postimees.

15 марта, в 10.40 полиция получила сообщение о возможном незаконном лишении свободы на улице Хумала в Таллинне. В рамках уголовного делопроизводства сотрудники криминального бюро произвели осмотр места происшествия и транспортного средства, оставленного на месте происшествия. В тот же день вечером полицейские выяснили местонахождение человека, которого незаконно лишили свободы.

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарель Каллас сказал сейчас, что подозреваемый в совершении преступления мужчина был задержан на прошлой неделе и по ходатайству прокуратуры взят под стражу в субботу. В интересах следствия подробности дела не раскрываются.

Как подозреваемый, так и пострадавший - жители Эстонии. У полиции есть основание полагать, что они знают друг друга.

Наверх