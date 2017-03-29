Полиция поймала мужчину, которого подозревают в незаконном лишении свободы человека

15 марта, в 10.40 полиция получила сообщение о возможном незаконном лишении свободы на улице Хумала в Таллинне. В рамках уголовного делопроизводства сотрудники криминального бюро произвели осмотр места происшествия и транспортного средства, оставленного на месте происшествия. В тот же день вечером полицейские выяснили местонахождение человека, которого незаконно лишили свободы.

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарель Каллас сказал сейчас, что подозреваемый в совершении преступления мужчина был задержан на прошлой неделе и по ходатайству прокуратуры взят под стражу в субботу. В интересах следствия подробности дела не раскрываются.

Как подозреваемый, так и пострадавший - жители Эстонии. У полиции есть основание полагать, что они знают друг друга.