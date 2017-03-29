Сталин - индикатор благополучия или национальная идея?

Недавно российская негосударственная исследовательская организация Левада-центр опубликовала итоги очередного опроса о популярности политиков. В список вошли как ныне действующие лидеры, так и фигуры из недавнего прошлого. Как выяснилось, россияне все лучше относятся к Генсеку ВКП(б) Иосифу Сталину.

При этом обращает на себя внимание отсутствие сколько-нибудь заметной реакции на данную публикацию: ни победных выкриков со стороны поклонников «отца народов», ни особого огорчения в стане их непримиримых противников. Да и вообще дискуссии на тему «Сталин и теперь живее всех живых» давно лишились инфернальной остроты, которая была им присуща в перестроечные времена.

Складывается даже впечатление, что в российском обществе наконец-то начала формироваться атмосфера, определяемая загадочными иноземными понятиями «плюрализм» и «толерантность». Тема сама по себе перестала быть безнадежно конфронтационной, что уже радует. В то же время отношение к сталинизму по-прежнему играет роль некоего водораздела мнений по вопросу государственного строительства. Но и тут происходят любопытные сдвиги в массовом сознании.

Зря не забетонировали?

В опросном листе, предлагавшемся социологами, содержался вопрос «Согласны ли вы со следующими суждениями?» и предлагались два варианта ответа: «Сталин – жестокий тиран» и «Сталин – мудрый руководитель». Согласными с первой формулировкой оказались 62 процента опрошенных. Но и со второй – не намного меньше: 57 процентов. То есть минимум 19 процентов вполне допускают, что жестокий тиран может быть одновременно и мудрым руководителем.

Возникновение двуглавого монстра под названием «мудрый тиран» по-своему показательно. (Не зря государственный герб России – двуглавый орел.) Имеется сильный соблазн объяснить этот дуализм раздвоением общественного сознания, но такая оценка по сути ничего не даст для понимания самого феномена, который, ей же богу, заслуживает более серьезного анализа.

...В одной из дискуссий об отношении к сталинизму, которыми изобиловали первые годы перестройки, была затронута тема перезахоронения в 1961 году тела Сталина из Мавзолея в могилу у кремлевской стены. К сожалению, не помню имен участников той дискуссии, повторю лишь, что в те времена таких дискуссий было немерено, так что запомнить все было физически невозможно. Но один короткий диалог застрял в памяти.

Начался он с того, что кто-то из присутствующих сообщил любопытную деталь. Якобы в ЦК КПСС дискутировался такой вопрос: не залить ли могилу, после установки в ней гроба с телом вождя, жидким бетоном полностью – чтобы уж, так сказать, наверняка... Но Хрущев решил, что достаточно накрыть могилу бетонными блоками. В ответ на это сообщение другой участник дискуссии в ажитации воскликнул: «И зря не забетонировали! Может, тогда дух Сталина не возродился бы, как это происходит сегодня». Попахивает мистикой, согласитесь.

Между тем понятие «дух Сталина» не несет в себе никакого мистического оттенка, а имеет вполне конкретное материальное наполнение. Это ставшие уже хрестоматийными наведение порядка в стране; победа в войне с Германией; построение мощного индустриального государства в короткие сроки; выход в международных отношениях на уровень, когда нас боятся; словом – тоска по сильной руке.