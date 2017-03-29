Сталин – абсолютное зло, или Азбучные истины

Есть в мире какие-то вещи, которые вроде бы не требуют никаких доказательств. Со знанием которых вменяемый человек если не рождается на свет, то, по крайней мере, входит во взрослую жизнь и проживает ее, не пытаясь их оспорить, а концентрируя внимание на других, более спорных вопросах. Земля вращается вокруг Солнца. Волга впадает в Каспийское море. Лошади едят овес. «Муму» написал Тургенев, а «Каштанку» - обратно Чехов. Сталин – абсолютное зло.

И тем не менее, раз за разом на исторических перешейках разнообразных географических просторов (в последнее время все чаще в Интернете, куда подобные фрики перебираются со всевозрастающей интенсивностью), появляются граждане, которые поднимают фигуру этого деятеля на щит, козыряя убедительнейшей доказательной базой вроде того, что «была великая страна» или «без него бы войну не выиграли» или, наконец, «порядок был».

При малейших попытках поспорить с ними на эти темы они ударяются в исторические экскурсы с такой силой, что слюна летит изо рта и развевается на ветру, искры аналогично летят, но уже из глаз, прославленная Львом Николаевичем Гумилевым пассионарность просто зашкаливает, и вообще становится всячески страшно находиться близко – убьет статическим электричеством, выделяемым их горящими сердцами. Так отчего-то исторически сложилось, что у нелюдей с руками в крови по локоть всегда наиболее рьяные поклонники.

Я не историк, и я ни с кем не буду спорить, потому что даже уже и переубеждать никого не хочу. Если людям удобно жить с такими мыслями в голове, с таким чудовищным мировоззрением – кто я такой, чтобы им это запрещать. Тут ведь главное – только попытаться как-то сделать так, чтобы они, не дай бог, не пролезли никогда не то что во власть, а на шестьсот километров близко к ней. Пусть уж лучше у власти будут какие угодно махровые бюрократы, пусть они тихой сапой разворовывают себе государственные ресурсы или что там они разворовывают, меня не шибко волнует. Главное, чтобы не сталинисты.

Или даже шире – не коммунисты вообще. Потому что уж так получилось, что другого коммунизма, кроме уродливого, вселяющего страх в собственное население, калечащего его, гноящего его в лагерях и заставляющего его голосовать за собственную духовную – а иногда и физическую – кастрацию, история нам пока не предъявила.

У Сталина была великая страна и был порядок. У Николае Чаушеску была великая страна и был порядок. У Мао Цзэдуна была великая страна и был порядок. У Энвера Ходжи была великая страна и был порядок. У Пол Пота была самая великая из всех великих стран и был самый порядочный из возможных порядков. Сейчас такая же великая страна и такой же невероятный порядок мы наблюдаем в вотчине Новой Звезды и Блистательного Товарища Ким Чен Ына. Я. Не. Вижу. Разницы.