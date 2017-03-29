Мать второклашки в шоке: русским ребятам в эстонской школе тяжело слушать о депортациях и страшных русских

В своем письме в редакцию мать рассказала, что в список обязательной литературы для учеников второго класса была внесена книга, которая, как она считает, напрямую дискриминирует людей русской национальности.

Из присланных копий страниц книги можно узнать историю хорошей девочки Илон, которая некоторое время жила у бабушки, и о том, какой ужас творился на ее глазах.

В целом, все было замечательно: животные, природа, девочка играла на пианино, знала немецкий язык, а вот русский учить не хотела, потому что очень боялась его носителей. Эти русские были такими ужасными и так над всеми издевались, что их боялись даже взрослые. Например, дедушка прятал от них радиоприемник в погребе под кухней. Сама девочка периодически видела кошмарные сны, как приходят русские, начинают на всех страшно кричать и забирают их из дома.

И вот однажды утром бабушка приходит к еще не проснувшейся до конца девочке и рассказывает, что ее приятеля-мальчишку и всю его семью забрали русские солдаты. Куда их повезли? В Сибирь!

«Очень многие русские ходят в эстонские школы и учатся по эстонской учебной программе. Обязательная литература должна отвечать тому, о чем говорят перед классом. Как ученик русской национальности может пересказать содержание этой книги? Почему государство уже в таком юном возрасте зарождает конфликт между двумя крупнейшими общинами Эстонии?» - возмутилась мать ребенка.

Она уточнила, что ученики вторых классов еще не обладают историческими знаниями на эту тему, а русские дети не могут нести ответственность за то, что когда-то сделали люди одной с ними национальности в нашем государстве.

Обратившаяся в редакцию мать просила не называть своего имени, а также не назвала конкретную школу, в которой учится ее ребенок, вынужденный читать это, пересказывать и получать насмешки от своих же одноклассников. Известно, что речь идет о книге, входящей в список обязательной литературы, поэтому мы переслали и письмо, и фото страниц книги в Министерство образования. Нас интересовало: зачем детям во втором классе такие книги и как должен поступить учитель, если после урока русского ученика начинают травить в школе из-за его «ужасной» национальности?

На вопрос ответила руководитель отдела общего образования Министерства образования и наук Ирене Кяосаар:

«Государство не предписывает школам, какую учебную литературу или материалы может использовать учитель на своих уроках. Учитель продумывает план урока согласно теме и индивидуальным особенностям учеников и выбирает для этого подходящие методы и учебный материал. При составлении списка учебной литературы нужно учитывать, чтобы выбор материалов соответствовал приобретению знаний, навыков и компетентности по государственному учебному плану. Учитель отвечает за создание благоприятствующей обучению и психологически удобной атмосферы, должен быть очень тактичным и избегать возникновения недопонимания и конфликтов интересов. В случае возникновения проблем нужно обязательно обсудить тему с учителем или с руководством школы.

Если говорить о конкретном учебнике, то он был выбран самим учителем, но у нас нет возможности установить цели урока и методику его проведения. Поэтому трудно комментировать, правильным ли было это решение или нет.

Как уже было отмечено, учитель сам решает, о чем говорить в классе, а о чем нет. Если тема уже поднята или ученики, например, слышали об этом дома и хотят поговорить об этом в классе, нет смысла от этого отказываться – однако обсуждение нужно организовать так, чтобы при работе даже с очень щекотливой темой не возникло ситуации, при которой какой-то ученик оказался бы в стесненном положении или под прямым давлением».