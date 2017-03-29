В Таллинне построят телекомплекс стоимостью 50 млн евро

Как сказал BNS председатель совета ERR Агу Ууделепп, совет пересмотрел и одобрил документы, которые будут представлены правительству в связи со строительством нового комплекса. По его словам, три главных аргумента в пользу строительства вместо реновации — это экономическая и технологически-фактическая целесообразность, а также фактическая организация работы редакций.

По словам Ууделеппа, на базе существующих зданий сложно было бы построить современный телекомплекс. Кроме того, необходимо, чтобы студии было современными и в них можно было установить современную технику.

По его словам, сотрудникам ERR было бы проще общаться, если бы редакции находились в одном комплексе.

По словам Ууделеппа, существуют разные подсчеты стоимости нового здания, он не стал называть конкретных сумм. На вопрос, будет ли здание стоить более 50 млн евро, он ответил, что «есть и такой подсчет».

В том случае, если правительство одобрит строительство нового комплекса ERR, начало и график строительства будут, по словам Ууделеппа, зависеть от переговоров с правительством и парламентом.

По словам Ууделеппа, рано говорить и о том, как долго может продлиться строительство. «Даже ремонт радиодомов занял больше года», - отметил он.

«По сути, все средства ERR поступают из государственного бюджета, этот бюджет тоже поступит из государственного бюджета», - сказал он о финансировании строительства нового здания. По его словам, рассматривается и вопрос, не следует ли ERR взять кредит на строительство. «Мы и раньше при необходимости брали кредит на крупные работы. Это вопросы, которые нужно обсудить и провести подсчеты, чтобы решить, что разумнее всего», - сказал он.

Теледома ERR расположены по адресу Гонсиори, 27 и Фэльманни, 10, новый комплекс планируется построить во внутреннем дворе радиодома, по адресу Крейцвальди, 14. Если правительство одобрит план, строительные работы смогут начаться не раньше 2019 года, а здание может быть построено к 2022 году.

Проведенный Riigi Kinnisvara AS (RKAS) в 2014 году анализ реконструкции существующих теледомов и строительства нового телекомплекса показал, что в случае строительства нового комплекса затраты на развитие и расходы на обслуживание в течение 30 лет были бы примерно наполовину ниже по сравнению с реконструцией существующих зданий.