Сбой в работе инфосистем Департамента полиции и погранохраны повлиял на работу погранпунктов и бюро обслуживания

Номер вызова экстренной помощи 112 несмотря на неполадки работал.

По словам пресс-секретаря ДПП, проблемы в работе инфосистем ДПП начались во второй половине дня, из-за чего была нарушена работа залов обслуживания ДПП, пограничного контроля на погранпунктах и прочих услуги полиции.

«Во второй половине дня в среду пересечение границы осуществлялось с существенными проблемами, но работает номер вызова экстренной помощи 112», - добавил пресс-секретарь.

Центр инфотехнологии и развития МВД (SMIT) занимается устранением проблем, а также установит причины произошедшего. К настоящему времени большая часть электронных услуг снова доступна. Департамент полиции и погранохраны приносит извинения за доставленные неудобства.