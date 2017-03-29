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Сбой в работе инфосистем Департамента полиции и погранохраны повлиял на работу погранпунктов и бюро обслуживания

BNS
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Нарвский пограничный пункт. Иллюстративное фото. | ФОТО: Илья Смирнов

Из-за масштабных проблем в ИТ-сфере во второй половине дня в среду была существенно нарушена работа инфосистем Департамента полиции и погранохраны (ДПП).

Номер вызова экстренной помощи 112 несмотря на неполадки работал.

По словам пресс-секретаря ДПП, проблемы в работе инфосистем ДПП начались во второй половине дня, из-за чего была нарушена работа залов обслуживания ДПП, пограничного контроля на погранпунктах и прочих услуги полиции.

«Во второй половине дня в среду пересечение границы осуществлялось  с существенными проблемами, но работает номер вызова экстренной помощи 112», - добавил пресс-секретарь.

Центр инфотехнологии и развития МВД (SMIT) занимается устранением проблем, а также установит причины произошедшего. К настоящему времени большая часть электронных услуг снова доступна. Департамент полиции и погранохраны приносит извинения за доставленные неудобства.

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