Смотрите, как выглядит самая дорогая квартира в аренду в вашем городе

1. Пятикомнатная квартира в Таллинне, 3000 евро в месяц

/ KV.EE

За эти деньги можно арендовать роскошный пентхаус в Пирита с видом на море. Квартира расположена на двух этажах.

2. Пятикомнатная квартира в Тарту, 1000 евро в месяц

/ KV.EE

Двухэтажная квартира в Тарту на улице Тяхтвере хорошо подходит и для домашнего офиса.

3. Трехкомнатная квартира в Нарве, 800 евро в месяц

/ KV.EE

Эта квартира также имеет два этажа, причем в ней есть все необходимое - начиная от мебели и заканчивая столовыми приборами. Квартира находится недалеко от реки Нарва и бастиона.

4. Двухкомнатная квартира в Пярну, 500 евро в месяц

/ KV.EE

Самая дорогая квартира, которая сдается в аренду в Пярну, находится в доме, от которого так и веет историей.

5. Четырехкомнатная квартира в Кохтла-Ярве, 250 евро в месяц

/ KV.EE

Аренда самой дорогой квартиры Кохтла-Ярве обойдется вам достаточно дешево. Площадь такой квартиры, находящейся в каменном доме, почти 80 кв. метров.

6. Четырехкомнатная квартира в Вильянди, 500 евро в месяц

/ KV.EE

В Вильянди за 500 евро можно арендовать полностью отремонтированную квартиру в историческом доме.

7. Трехкомнатная квартира в Маарду, 300 евро в месяц

/ KV.EE

В квартире сейчас делается санитарный ремонт, она полностью меблирована. Одна комната проходная, спальни раздельные.

8. Рядный бокс в Раквере, 600 евро в месяц

/ KV.EE

Только что отстроенный рядный бокс скорее можно назвать домом, чем квартирой. В боксе имеется и терраса.