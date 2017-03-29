Британский посол вручил Туску письмо о выходе из ЕС

«Девять месяцев спустя Соединенное Королевство сдержало свое слово», - написал Туск в Twitter.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй во вторник вечером подписала историческое письмо, которое при передаче в Брюсселе в среду запускает процесс Брекзита.

Письмом Соединенное Королевство запускает статью 50 Лиссабонского договора ЕС и открывает переговоры о выходе, на которые предусмотрено два года.

23 июня прошлого года британские избиратели поддержали на референдуме выход Великобритании из ЕС. Великобритания стала членом Европейского экономического сообщества в 1973 году.