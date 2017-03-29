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Британский посол вручил Туску письмо о выходе из ЕС

BNS
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ФОТО: Emmanuel Dunand/AP

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду сообщил, что получил от постпреда Британии в ЕС Тима Бэрроу письмо правительства Великобритании о начале процесса выхода из ЕС.

«Девять месяцев спустя Соединенное Королевство сдержало свое слово», - написал Туск в Twitter.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй во вторник вечером подписала историческое письмо, которое при передаче в Брюсселе в среду запускает процесс Брекзита.

Письмом Соединенное Королевство запускает статью 50 Лиссабонского договора ЕС и открывает переговоры о выходе, на которые предусмотрено два года.

23 июня прошлого года британские избиратели поддержали на референдуме выход Великобритании из ЕС. Великобритания стала членом Европейского экономического сообщества в 1973 году.

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