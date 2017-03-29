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Мэй: Великобритания не отступит от своего исторического решения

BNS
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ФОТО: Ben Cawthra/Ben Cawthra/Sipa USA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала в среду после оповещения ЕС о начале процесса выхода из союза, что это историческое решение, от которого Великобритания не отступит.

«Это исторический момент, который мы не отменим, - сказала Мэй в нижней палате парламента. - Теперь мы должны вместе двигаться дальше».

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду сообщил, что получил от посла Великобритании Тима Бэрроу письмо правительства Великобритании о начале процесса выхода из ЕС.

«Девять месяцев спустя Соединенное Королевство сдержало свое слово», - написал Туск в Twitter.

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