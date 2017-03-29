Мэй: Великобритания не отступит от своего исторического решения

«Это исторический момент, который мы не отменим, - сказала Мэй в нижней палате парламента. - Теперь мы должны вместе двигаться дальше».

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду сообщил, что получил от посла Великобритании Тима Бэрроу письмо правительства Великобритании о начале процесса выхода из ЕС.

«Девять месяцев спустя Соединенное Королевство сдержало свое слово», - написал Туск в Twitter.