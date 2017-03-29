Мэй: Великобритания не отступит от своего исторического решения
29 марта 2017 г., 15:12
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала в среду после оповещения ЕС о начале процесса выхода из союза, что это историческое решение, от которого Великобритания не отступит.
«Это исторический момент, который мы не отменим, - сказала Мэй в нижней палате парламента. - Теперь мы должны вместе двигаться дальше».
Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду сообщил, что получил от посла Великобритании Тима Бэрроу письмо правительства Великобритании о начале процесса выхода из ЕС.
«Девять месяцев спустя Соединенное Королевство сдержало свое слово», - написал Туск в Twitter.