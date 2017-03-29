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Фото: так живет молодая семья возле Кремля и Красной площади

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: essenziale-hd.com

Просторная квартира, находящаяся в непосредственной близости от Красной площади и Кремля, дает представление о том, доходят ли западные тренды до России или же там по-прежнему отдают предпочтение славянскому дизайну интерьера.

Забегая вперед, скажем: если не знать, что это московская квартира, можно было бы предположить, что она находится в Париже или Стокгольме. Именно это и имели в виду клиенты дизайнера Анны - молодая и много путешествующая семья, когда ее нанимали, пишет Анна в своем блоге Essenziale-hd.

/ essenziale-hd.com

Влияние скандинавского дизайна в квартире более ощутимо: тона и материалы природные и естественные. Но если взглянуть на фотографии, какая-то нежность и легкость в то же время отсылают и к Парижу.

/ essenziale-hd.com

Некоторые предметы мебели изготовлены по спецзаказу, но многое приобретено в старой доброй IKEA.

/ essenziale-hd.com

/ essenziale-hd.com

Чтобы визуально скорректировать продолговатую спальню и сделать ее более квадратной, на стенах много зеркал.

/ essenziale-hd.com

По словам дизайнера, труднее всего ей далась кухня, поскольку в ней уже была мебель, которая не гармонировала с ее вкусом и избавиться от которой не удалось. Пришлось потрудиться, чтобы сохранить основную идею интерьера и на кухне. Это в итоге весьма неплохо у нее получилось.

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