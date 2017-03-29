Разработанные в Эстонии роботы будут заниматься доставкой пиццы в Германии

Предполагается, что на основании данного соглашения эстонские роботы-курьеры будут заниматься доставкой пиццы на дом как в Германии, так и Нидерландах.

«У нас с Domino’s схожее видение того, как сфера обслуживания клиентов могла бы развиваться в лучшую сторону. Domino’s делают очень вкусную пиццу, а наши роботы позволят клиентам экономить их драгоценное время», - прокомментировал исполнительный директор Starship Technologies Ахти Хейнла.

По словам руководителя и исполнительного директора Domino’s Grup Дона Мея, сотрудничество их предприятия с Starship Technologies — шаг на пути к будущему, когда доставка пиццы роботами станет будничным явлением.

«Роботы-курьеры будут помогать в работе нашим сотрудникам, которые доставляют товар на машине, мопедах и электрических велосипедах. Планы по расширению бизнеса на ближайшие 5-10 будет сложно реализовать, ограничившись использованием одних только водителей-курьеров», - сообщил Мей.

Domino’s Pizza Enterprises является крупнейшим представителем торговой марки Domino’s Pizza, который ежедневно поставляет сотни тысяч товаров в более чем 2000 магазинов в семи странах мира.

Предприятие Starship Technologies занимается созданием роботов-курьеров, которые способны доставить товар в радиусе до трех километров за 15-30 минут. Роботы передвигаются самостоятельно, но под постоянным присмотром человека, который в любой момент может взять управление "курьером" на себя.

Создателями фирмы Starship являются бывший основатель Skype Ахти Хейнла и Яанус Фрийс.