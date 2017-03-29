Глава WADA Крэйг Риди призвал МОК побыстрее отстранить россиян от зимней Олимпиады

Риди сделал это заявление в ходе конференции SportsPro в Лондоне. Он подверг критике действия МОК в отношении России в преддверии летней Олимпиады в Рио-да-Жанейро, назвав это "не лучшим моментом для МОК".

По данным Рамсби , глава WADA также сообщил, что Россия будет бороться за отмену запрета на выступление российских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в августе 2017 года в Лондоне, пишет newsru.com.

Единственным позитивным моментом в ситуации с Россией Риди назвал признание руководством страны проблем с допингом и необходимость их решения.

В начале марта президент России Владимир Путин сказал о том, что Россия должна прислушаться к выводам независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, к результатам ее работы, а также к требованиям WADA.

Расследование комиссии Макларена привело к тому, что все легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены до Олимпийских игр в Рио. Паралимпийская сборная также в полном составе пропустила главный старт четырехлетия.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков признал реальность угрозы недопуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

МОК для расследования в отношении России создал две комиссии. Дисциплинарную во главе с членом МОК Денисом Освальдом, которая должна заниматься перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, и комиссию Самуэля Шмида, которая проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.