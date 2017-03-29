Глава WADA Крэйг Риди призвал МОК побыстрее отстранить россиян от зимней Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди призвал Международный олимпийский комитет (МОК) в максимально короткие сроки принять решение о запрете участия России в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом написал в Twitter корреспондент Daily Telegraph Бен Рамсби.
Риди сделал это заявление в ходе конференции SportsPro в Лондоне. Он подверг критике действия МОК в отношении России в преддверии летней Олимпиады в Рио-да-Жанейро, назвав это "не лучшим моментом для МОК".
По данным Рамсби, глава WADA также сообщил, что Россия будет бороться за отмену запрета на выступление российских спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в августе 2017 года в Лондоне, пишет newsru.com.
Единственным позитивным моментом в ситуации с Россией Риди назвал признание руководством страны проблем с допингом и необходимость их решения.
В начале марта президент России Владимир Путин сказал о том, что Россия должна прислушаться к выводам независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, к результатам ее работы, а также к требованиям WADA.
Расследование комиссии Макларена привело к тому, что все легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены до Олимпийских игр в Рио. Паралимпийская сборная также в полном составе пропустила главный старт четырехлетия.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков признал реальность угрозы недопуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
МОК для расследования в отношении России создал две комиссии. Дисциплинарную во главе с членом МОК Денисом Освальдом, которая должна заниматься перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, и комиссию Самуэля Шмида, которая проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.