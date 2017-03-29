Исследование: работники жаждут гибкого графика и физически истощены трудом

С годами несколько увеличилась свобода работников принимать решения по организации собственной работы. У них появилось, например, больше возможностей выбирать время начала и окончания рабочего дня. Если в 2009 году таких работников насчитывалось 23%, то в 2015-м - уже 35%. Также выросло и число работников, которые хотели бы самостоятельно выбирать время начала и окончания рабочего дня, сообщила в среду BNS пресс-служба Министерства социальных дел.

В ходе исследования выяснилось, что с годами выросло число людей, желающих работать удаленно, но возможности такой организации труда не соответствуют спросу. За шесть лет не выросла доля работников, работающих удаленно, при этом вдвое увеличилась доля тех, кто предпочитает по меньшей мере частично удаленную работу (с 18% на 34%).

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, работа будущего на самом деле уже здесь. «Работники ожидают большей гибкости, и важно не число часов, проведенных на рабочем месте, а добавочная стоимость, полученная в результате отработанного времени. Эстония является лидером по числу отработанных часов именно из-за того, что работа с частичной нагрузкой редка. Работодатели должны предлагать более гибкие возможности для работы, что позволит трудиться и тем людям, которые не хотят работать с полной нагрузкой. Это значительно увеличит предложение рабочей силы», – сказал Осиновский.

В Эстонии непопулярно участие в профсоюзном движении, и с годами число членов профсоюза сокращается. В сравнении с 2009 годом число входящих в профсоюз работников снизилось с 11% до 7%. При этом людей достаточно редко информируют о коллективных переговорах. Тогда как 19% работников считали, что они работают на основе коллективного договора, то 28% не смогли дать ответа на вопрос, при этом значительно хуже были осведомлены работники в возрасте 15–29 лет.

Показатели членства в профсоюзах также ниже всего среди молодых работников. В 2015 году лишь 2% работников в возрасте 15–29 лет входили в профсоюз, шесть лет назад этот показатель составлял 5%. Хотя возможно, что молодые работники проявят интерес к вступлению в профсоюз позже, такие результаты все же могут послужить причиной того, что распространенность коллективных переговоров в Эстонии будет снижаться и в будущем.

В 2015 году как работодатели, так и работники оценивали ситуацию со здравоохранением в организациях Эстонии несколько более критически, чем в 2009 году. 15% работников в течение последних 12 месяцев испытывали вызванные работой или усугубившиеся из-за работы проблемы со здоровьем, также распространены связанные с работой проблемы психологического характера. Выяснилось, что почти 22% работников столкнулись с физическим или психическим истощением, вызванным напряжением на работе. Почти 16% работников испытывали стресс из-за напряжения на работе.

Все статьи сборника опираются на общереспубликанское исследование рабочей жизни Департамента статистики, проведенное в 2015 году во второй раз. Первое аналогичное исследование было проведено в 2009 году. В рамках исследования были опрошены как работники, так и работодатели в организациях, насчитывающих не менее пяти работников. В 2015 году в опросе приняло участие 4778 работников и 848 работодателей.