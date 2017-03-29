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Полиция задержала подозреваемого в налоговых мошенничествах бизнесмена

Rus.Postimees.ee
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Наручники. Фото иллюстративное | ФОТО: Panther Media/Scanpix

По ходатайству прокуратуры был взят под стражу 31-летний занимавшийся строительным бизнесом предприниматель, которого подозревают в налоговых мошенничествах, пишет Majandus.

Согласно подозрениям, 31-летний предприниматель, являвшийся членом правления фирмы, при посредничестве бухгалтера и еще одного лица с января 2016 года по января 2017-го представлял в Налогово-таможенный департамент декларации с ложными данными.

По предварительным данным, благодаря мошенничествам предприятие скрыло порядка 190 000 евро налогов.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Риты Хлебниковой, прокуратура решила ходатайствовать о взятии мужчины под стражу, поскольку речь шла о предпринимателе, совершившем налоговый проступок. Также у следственных органов были основания полагать, что бизнесмен может совершить новые похожие противозаконные действия.

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