Полиция задержала подозреваемого в налоговых мошенничествах бизнесмена

Согласно подозрениям, 31-летний предприниматель, являвшийся членом правления фирмы, при посредничестве бухгалтера и еще одного лица с января 2016 года по января 2017-го представлял в Налогово-таможенный департамент декларации с ложными данными.

По предварительным данным, благодаря мошенничествам предприятие скрыло порядка 190 000 евро налогов.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Риты Хлебниковой, прокуратура решила ходатайствовать о взятии мужчины под стражу, поскольку речь шла о предпринимателе, совершившем налоговый проступок. Также у следственных органов были основания полагать, что бизнесмен может совершить новые похожие противозаконные действия.