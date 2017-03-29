Хелери Хяльвин не смогла пройти в произвольную программу на ЧМ по фигурному катанию

Представляющая Эстонию Хелери Хяльвин чисто откатала свою программу и набрала 51,94 балла (ее личный рекорд - 53,36), однако для попадания в произвольную программу этих баллов не хватило, пишет rus.err.ee.

По результатам короткой программы первое место занимает россиянка Евгения Медведева, набравшая 79,01 балл, на втором месте — Кейтлин Осмонд из Канады (75,98), а ее соотечественница Габриэль Дельман — на третьем месте (72,19 баллов).