Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Хелери Хяльвин не смогла пройти в произвольную программу на ЧМ по фигурному катанию

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Tairo Lutter

В среду в Хельсинки на чемпионате мира по фигурному катанию начались соревнования в женском одиночном катании. Эстонская фигуристка Хелери Хяльвин заняла 27 место и поэтому не попала в произвольную программу.

Представляющая Эстонию Хелери Хяльвин чисто откатала свою программу и набрала 51,94 балла (ее личный рекорд - 53,36), однако для попадания в произвольную программу этих баллов не хватило, пишет rus.err.ee.

По результатам короткой программы первое место занимает россиянка Евгения Медведева, набравшая 79,01 балл, на втором месте — Кейтлин Осмонд из Канады (75,98), а ее соотечественница Габриэль Дельман — на третьем месте (72,19 баллов).

Наверх