Хелери Хяльвин не смогла пройти в произвольную программу на ЧМ по фигурному катанию
29 марта 2017 г., 17:34
В среду в Хельсинки на чемпионате мира по фигурному катанию начались соревнования в женском одиночном катании. Эстонская фигуристка Хелери Хяльвин заняла 27 место и поэтому не попала в произвольную программу.
Представляющая Эстонию Хелери Хяльвин чисто откатала свою программу и набрала 51,94 балла (ее личный рекорд - 53,36), однако для попадания в произвольную программу этих баллов не хватило, пишет rus.err.ee.
По результатам короткой программы первое место занимает россиянка Евгения Медведева, набравшая 79,01 балл, на втором месте — Кейтлин Осмонд из Канады (75,98), а ее соотечественница Габриэль Дельман — на третьем месте (72,19 баллов).