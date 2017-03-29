Возникли сбои и в работе инфосистем Спасательного департамента

Как подтвердил Центр инфотехнологии и развития МВД (SMIT), в среду с 12.15 до 14.05 возникли обширные сбои и в работе инфосистем спасательного департамента, сообщили BNS из МВД. Причиной сбоев стала поломка сервера центра данных.

Звонившие по номеру 112 люди получали помощь в момент действия помех. Из-за сбоев на границе возникли очереди, в центрах обслуживания затянулось время приема и выдачи документов. К настоящему моменту работа всех инфосистем восстановлена.

По словам отраслевого руководителя SMIT Тармо Тулва, решением проблем, послуживших причиной сбоев, уже занимаются. "Работа наших партнеров была нарушена в течение менее двух часов, а причиной неполадок стал сбой в одном из наших центров данных. Хотя уже был сделан запрос и относительно кибератаки, могу сейчас подтвердить, что кибератаки не было", - сказал Тулва.

Пресс-секретарь SMIT сообщил, что SMIT переводит сейчас данные в новый центр данных. Сбой возник в старом центре данных, где программное обеспечение является старым. По его словам, сбой в обеспечении не является следствием переезда.

По словам пресс-секретаря ДПП, проблемы в работе инфосистем ДПП начались во второй половине дня, из-за них нарушены работа залов обслуживания ДПП, пограничный контроль на погранпунктах и прочие услуги полиции. «Во второй половине дня в среду пересечение границы происходит с существенными проблемами, но работает номер вызова экстренной помощи 112», - добавил пресс-секретарь.

ДПП приносит извинения за доставленные неудобства и обещает оперативно передавать информацию о решении проблемы.