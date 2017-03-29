Представители преступной группировки, контролировавшей наркобизнес в Ида-Вирумаа, предстали перед судом

Согласно обвинению, начиная с 2005 года в Ида-Вирумаа преступная группировка контролировала наркорынок от Кивиыли до Силламяэ. Также задержанные занимались вымогательством.

Троих мужчин обвиняют в руководстве преступной группировкой, еще десятерых — в причастности к преступной группировке. 11 человек обвиняются в вымогательстве. Три человека обвиняются в порче и уничтожении чужого имущества.

Одному лицу предъявлены обвинения в грабеже. В совершении наркопреступления обвиняются девять человек.

По словам прокурора по особым делам Вируской окружной прокуратуры Антти Айтсена, главной целью преступной группировки был контроль над лицами, занимавшимися торговлей наркотиками от Кивиыли до Силламяэ.

«Обвинение также включает эпизоды, когда наркодилеры, действовавшие не по правилам преступной группировки, наказывались физически или у них требовали деньги», - добавил Айтсен.

В настоящее время 15 человек находятся под стражей, либо отбывают назначенное ранее тюремное заключение.

В рамках уголовного дела было арестовано имущество на сумму более 400 000 евро — в том числе дома, недвижимость, транспортные средства и десятки тысяч евро наличными.