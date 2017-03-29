Галерея: жители Вашингтона испугались возможного теракта
29 марта 2017 г., 18:36
В столице США Вашингтоне у здания капитолия полицейские открыли огонь по мужчине, который врезался в автомобиль правоохранителей и после попытался совершить наезд на самих полицейских, передает Reuters.
Об этом сообщила представитель полицейского управления по региону, пишет gazeta.ru.
По ее словам, мужчина был арестован после инцидента. В результате произошедшего никто не пострадал.
По данным телеканала CNN, инцидент произошел на площади Независимости около 9.30 по местному времени (15.30 мск).