Галерея: жители Вашингтона испугались возможного теракта

Об этом сообщила представитель полицейского управления по региону, пишет gazeta.ru.

По ее словам, мужчина был арестован после инцидента. В результате произошедшего никто не пострадал.

По данным телеканала CNN, инцидент произошел на площади Независимости около 9.30 по местному времени (15.30 мск).