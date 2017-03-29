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Видео: в Нидерландах тестируют специальный светофор для смартфонозависимых пешеходов

Rus.Postimees.ee
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Светофор. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Eeva Kaun

Нидерланды похоже, претендуют на то, чтобы стать мировым лидером по числу встраиваемых в дорогу светофоров для пешеходов. Некоторое время назад такие светофоры установила деревня Эрбек, а в прошлом месяце тестирование светящихся пешеходных переходов начал город Бодегравен, пишет Curbed.

Встроенная на границе тротуара и проезжей части светодиодная полоса призвана обезопасить в первую очередь тех пешеходов, которые, уткнувшись в свои смартфоны, могут не обратить внимание на световые сигналы привычного вертикального светофора, пишет newsru.com.

Сейчас экспериментальная линия встроена на одном из перекрестков города, но ее разработчики из местной компании HIG Traffic Systems видят потенциал для дальнейшего распространения технологии и на других улицах, так как сегодня все сложнее встретить человека, который не пользуются смартфоном на ходу.

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