Более половины претендентов на пост худрука Русского театра отсеяны комиссией

Если всего было подано 18 заявлений, то к сегодняшнему дню число кандидатов, которые продолжат бороться за пост худрука, сократилось до шести, пишет rus.err.ee.

"Конкурсная комиссия изучила заявления и остановила свой выбор на шести претендентах, а в ближайшие дни мы еще раз внимательно рассмотрим их документы, все взвесим и сократим свой выбор до четырех человек. Это уже претенденты, с которыми мы будем встречаться лично, и я предполагаю, что эти встречи состоятся 11-12 апреля", - рассказал в среду вечером директор Русского театра, председатель конкурсной комиссии Тыну Ленсмент.

Фамилии шести счастливчиков, сохраняющих шансы занять пост худрукуа, Ленсмент называть отказался.

Контракт с нынешним худруком театра Игорем Лысовым истекает в сентябре.