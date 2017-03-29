Узнайте, куда можно почти беслатно сдать старые автомобильные покрышки

Фирма по утилизации отходов Ragn-Sells сообщила, что принимает старые покрышки на всех своих пунктах и сортировочных станциях как от частных лиц, так и от предприятий.

"Ragn-Sells готова принимать старые покрышки у всех, кто хотел бы их сдать и мы гарантируем, что все покрышки будут переработаны как это нужно. Принимаем старые шины по цене 0,25 цента за килограмм, то есть, комплект шин от одного автомобиля в среднем обойдется в 2,5 евро. Приемку покрышек мы ведем в Таллинне, Тарту и в Пайкузе Пярнуского уезда", - сообщил руководитель пресс-службы Ragn-Sells AS Райнер Пести.

Он отметил, что Ragn-Sells принимает и крупногабаритные покрышки от грузовиков и тракторов.

В конце 2016 года выяснилось, что занимающиеся старыми покрышками в Эстонии предприятия в ходе конкурентной борьбы друг с другом собрали старые шины по ценам, за которые они не смогли их переработать так, как того требуют правила. Вместо этого в различные регионы Эстонии были доставлены порядка 21 000 тонн старых покрышек.

Ragn-Sells недавно прекратила отвозить на переработку 1635 тонн старых шин, брошенных на территории старого аэродрома Раади под Тарту.

Государство выделило переработчикам 300 тыс евро на ликвидацию выброшенных в леса и на пустыри Эстонии покрышки, на которые удалось переработать упомянутые 1635 тонн шин. Всего же на территории Раади ждут своей очереди порядка 12 000 тонн старых покрышек.