Совет Банка Эстонии выделил из прошлогодней прибыли почти 8 млн евро в госбюджет

Совет центробанка поставил своей долгосрочной целью сформировать достаточный резерв, чтобы в случае возникновения проблем центробанк справился бы с ними без помощи государства, пояснил в переданном пресс-релизе председатель совета банка Март Лаар. «Вялая финансовая политика центробанков Европы в последние годы, в рамках которой в большом объеме были скуплены различные активы, существенно повысили финансовые риски для Банка Эстонии».

Соотношение расширенного собственного капитала Банка Эстонии и финансово-политических активов является одним из самых низких среди центробанков еврозоны. Сравнение с другими центробанками еврозоны важно, поскольку при принятии общих финансово-политических решений в еврозоне анализируется соотношение капитала центробанков еврозоны и Европейского центробанка, как соотношение целостного и рисков.

По этой причине совет Банка Эстонии в 2012 году поставил своей долговременной целью довести относительный уровень капитала до среднего уровня центробанков в еврозоне.

По состоянию на текущий год это означает необходимость повысить уровень капитала с нынешних 437 млн евро до 1,4 млрд евро.