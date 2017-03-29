В Финляндии почти 25% молодежи оказались за чертой бедности: зарабатывают менее 1185 евро в месяц

Почти четверть молодых финнов в возрасте от 25 до 34 лет живут за чертой бедности. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Статистический центр страны.

Бедность среди финской молодежи возросла больше, чем среди представителей всех остальных возрастных групп. Как и в других европейских странах, финские молодые люди сталкиваются в такими проблемами, как растущие цены на аренду жилья и безработица, отмечает fontanka.fi.

Треть среди всех малоимущих жителей северного соседа — это студенты, а еще треть — безработные.