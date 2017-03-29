Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

В Финляндии почти 25% молодежи оказались за чертой бедности: зарабатывают менее 1185 евро в месяц

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Деньги. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

В Финляндии чертой бедности считается доход в 1185 евро в месяц или 14 тысяч евро в год на человека.

Почти четверть молодых финнов в возрасте от 25 до 34 лет живут за чертой бедности. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Статистический центр страны.

Бедность среди финской молодежи возросла больше, чем среди представителей всех остальных возрастных групп. Как и в других европейских странах, финские молодые люди сталкиваются в такими проблемами, как растущие цены на аренду жилья и безработица, отмечает fontanka.fi.

Треть среди всех малоимущих жителей северного соседа — это студенты, а еще треть — безработные.

Наверх