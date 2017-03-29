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Стюардесса назвала лучшее время для похода в уборную в самолете

Rus.Postimees.ee
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Стюардесса. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

Несколько минут комфорта и тишины нужны человеку даже на высоте в несколько тысяч метров. Стюардесса британской авиакомпании рассказала, когда пассажирам удобнее всего посещать уборную на борту лайнера.

Эрика Рот утверждает, что, если вы пойдете в уборную в нужное время, у вас будет как минимум 10 минут спокойствия. Однако нельзя злоупотреблять: через 20 минут в дверь постучат. Есть два идеальных «окна»: сразу после появления знака, разрешающего отстегнуть ремни безопасности, и перед тем, как бортпроводники начинают предлагать напитки, передает The Daily Mail.

В это время пассажир может проскользнуть в уборную, но, предупреждает Эрика, не стоит забывать о правилах приличия и стараться оставить помещение чистым после своего в нем присутствия.

Некоторые откровения бортпроводниц об особенностях работы «Моя Планета» уже публиковала. Например, члены экипажа частенько становятся свидетелями неприемлемого поведения пассажиров. Брошенный в спинках кресел мусор — не самое худшее. Встречаются любители «чувствовать себя как дома», которые раздеваются в салоне, перед тем как вздремнуть, смущая своих соседей и членов экипажа.

Поэтому свои потребности лучше удовлетворять с осторожностью: за тонкой стеной в салоне сидит сотня пассажиров, а запахи в замкнутом пространстве распространяются очень быстро.

Эрика Рот рекомендует деликатно предупредить бортпроводников о возможных неприятностях в атмосфере. Вам пойдут навстречу и выдадут либо освежитель воздуха, либо пару пакетов с кофейной гущей, которая быстро впитает запах и не доставит пассажирам неудобств. Если перелет долгий, не смущайтесь и будьте искренними с бортпроводниками — они это оценят, поскольку спокойствие и комфорт пассажиров для них важнее всего.

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