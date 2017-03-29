Швейцарцы купили популярный эстонский портал по трудоустройству

В Эстонии СV Keskus OÜ принадлежит портал cvkeskus.ee, в Латвии - cvmarket.lv и cvmarket.lt в Литве.

«Расширение портфеля в странах Балтии - стратегическое решение, чтобы получить возможность быстрого выхода на рынок развивающихся стран», - сообщил председатель правления Axel Springer Media AG Марк Декан.

Он добавил, что в технологическом отношении экономика стран Балтии - одна из самых быстроразвивающихся в Европе. В то же время стабильный ВВП способствует росту спроса на услуги по поиску работников, что положительно сказывается на деятельности порталов по трудоустройству.

«Мы с интересом ждем, как опыт нашего концерна, а также наработки и навыки Ringier Axel Springer повлияют на развитие порталов по трудоустройству в Прибалтике», - прокомментировал сделку председатель правления CV Keskus OÜ Повилас Китра.

Предприятие CV Keskus OÜ было основано в 2000 году в Эстонии. Уже в 2004-ом фирма вышла на рынок Литвы и Латвии, а с 2007 года собственником был HeadHunter Group. Повилас Китра, проработавший в CK Keskus десять лет, продолжит деятельность на посту председателя правления.

По данным Google Analytics, порталы трудоустройства группы в месяц посещают более 1,8 млн пользователей. Ежемесячно работодатели публикуют на их страницах более 6000 предложений о работе, а в базе данных CV у работодателей есть доступ к почти 1 миллиону активных CV. В 2015 году предприятие при обороте в 2,5 млн евро получило прибыли в размере 249 000 евро.

Ringier Axel Springer Media AG было создано в 2010 году акционерами швейцарского предприятия Ringier AG и немецкой компании Axel Springer SE, которые объединили свою деятельность в Центральной и Восточной Европе.

Компания действует на растущих рынках в Польше, Венгрии, Сербии и Словакии, предлагая потребителям широкий выбор медиа-услуг. Головные офисы фирмы находятся в Цюрихе, где трудятся почти 3000 работников.