Граждан Эстонии задержали за причастность к незаконному пересечению вьетнамцами границы Латвии
29 марта 2017 г., 20:16
За незаконное пересечение границы латвийские пограничники задержали в Инчукалнском крае 17 граждан Вьетнама и пятерых их проводников, сообщили агентству в Государственной погранохране.
Во вторник утром в Инчукалнском крае пограничники и полицейские задержали пять автомашин, в которых перемещались ранее незаконно пересекшие российско- латвийскую границу 17 вьетнамских граждан.
Задержаны также водители всех пяти машин - четверо граждан Эстонии и один гражданин России.
В отношении всех задержанных начаты уголовные процессы об умышленном нарушении государственной границы.