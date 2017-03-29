Граждан Эстонии задержали за причастность к незаконному пересечению вьетнамцами границы Латвии

Во вторник утром в Инчукалнском крае пограничники и полицейские задержали пять автомашин, в которых перемещались ранее незаконно пересекшие российско- латвийскую границу 17 вьетнамских граждан.

Задержаны также водители всех пяти машин - четверо граждан Эстонии и один гражданин России.

В отношении всех задержанных начаты уголовные процессы об умышленном нарушении государственной границы.