Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Граждан Эстонии задержали за причастность к незаконному пересечению вьетнамцами границы Латвии

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Andres Haabu

За незаконное пересечение границы латвийские пограничники задержали в Инчукалнском крае 17 граждан Вьетнама и пятерых их проводников, сообщили агентству в Государственной погранохране.

Во вторник утром в Инчукалнском крае пограничники и полицейские задержали пять автомашин, в которых перемещались ранее незаконно пересекшие российско- латвийскую границу 17 вьетнамских граждан.

Задержаны также водители всех пяти машин - четверо граждан Эстонии и один гражданин России.

В отношении всех задержанных начаты уголовные процессы об умышленном нарушении государственной границы.

Наверх