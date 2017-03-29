Полиция разыскивает 62-летнюю женщину

В последний раз Рийну видели 24 марта в Кехра на автобусной остановке на площади Сыпрузе. Известно, что она собиралась поехать к родным в Хаапсалу. К сожалению, Рийна так и не добралась до родных и не вернулась домой. Ее мобильный телефон отключен.

Приметы Рийны: рост около 165 см, длинные светлые волосы. В последний раз она была одета в белую куртку, белую шапку, черные спортивные штаны с синей полоской на боку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном месте нахождения женщины, просят позвонить по телефонам 112 или 516 8167.