Полиция разыскивает 62-летнюю женщину
29 марта 2017 г., 20:25
Полиция Хаапсалу просит помощи в поисках 62-летней Рийны, об исчезновении которой 28 марта сообщили ее родные.
В последний раз Рийну видели 24 марта в Кехра на автобусной остановке на площади Сыпрузе. Известно, что она собиралась поехать к родным в Хаапсалу. К сожалению, Рийна так и не добралась до родных и не вернулась домой. Ее мобильный телефон отключен.
Приметы Рийны: рост около 165 см, длинные светлые волосы. В последний раз она была одета в белую куртку, белую шапку, черные спортивные штаны с синей полоской на боку.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном месте нахождения женщины, просят позвонить по телефонам 112 или 516 8167.