Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Полиция разыскивает 62-летнюю женщину

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: PPA

Полиция Хаапсалу просит помощи в поисках 62-летней Рийны, об исчезновении которой 28 марта сообщили ее родные.

В последний раз Рийну видели 24 марта в Кехра на автобусной остановке на площади Сыпрузе. Известно, что она собиралась поехать к родным в Хаапсалу. К сожалению, Рийна так и не добралась до родных и не вернулась домой. Ее мобильный телефон отключен.

Приметы Рийны: рост около 165 см, длинные светлые волосы. В последний раз она была одета в белую куртку, белую шапку, черные спортивные штаны с синей полоской на боку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном месте нахождения женщины, просят позвонить по телефонам 112 или 516 8167.

Наверх