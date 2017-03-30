Гейм первый: Тынис Пальтс выиграл у российской армии в Крыму

Севастопольский арбитраж вынес решение в пользу принадлежащей Пальтсу фирмы Kaskad Investments 7 марта, текст судебного решения был опубликован неделю спустя. «Главным аргументом (против российского Министерства обороны) было то, что срок подачи иска уже истек, - сказал Пальтс вчера Postimees. – Мотивом было то, что нарушения по существу были невозможными. Можно было найти формальные нюансы, но технически сроки оформлены как прошедшие».

Пальтс признал, что такое решение его удивило: «По нашим данным, это первый раз для севастопольского суда первой инстанции, когда кто-то выигрывает у российских вооруженных сил».

Пальтс судится за недвижимость в 20 гектаров, расположенную в Балаклаве, рядом с севастопольской военной базой. Предприниматель купил бывший военный городок, включающий в себя почти 30 зданий, в 2006 году в украинского Министерства обороны за десять миллионов гривен (по тогдашнему курсу – почти 1,65 миллиона евро). Это бы подземный ракетный комплекс времен Советского союза (известный под именем В-42), находящийся под защитой военных судов Севастополя. После развала союза, комплекс стоял неиспользуемым. Землю под зданиями и сами здания фирма Пальтса купила в свою очередь у города Севастополь.

Армия хочет вернуть себе городок

Проблемы Пальтса начались, когда Россия весной 2014 года аннексировала Крым. На его кусок земли положило глаз всемогущее Министерство обороны России, которое хочет получить в свое управления все зоны, которые когда-то принадлежали Министерству обороны Советского союза. По данным крымских СМИ, российская армия хочет вернуть себе 275 бывших военных городков.

В январе прошлого года Министерство обороны пожаловалось на фирму Пальтса в суд, заявив, что Kaskad Investments купила землю у украинских военных незаконно. «Российское министерство обороны требовало признать недействительным наше право на собственность, - сказал Пальтс. – Просто искали ошибку в той сделке о приватизации».

Пальтс отметил, что, исходя из двойного понимания тогдашних (да и сегодняшних – Я.П.) законов Украины, в целом реально найти ошибку в старых сделках по приватизации, но предприниматель уверял, что сделка, заключенная между Kaskad Investments и Министерством обороны Украины 11 лет назад, была оформлена корректно.

«Наша сделка купли-продажи была проведена почти идеально и соответственно оформлена, - заверил Пальтс. – Все знают, что большая часть сделок на Украине оформляли через пень колода и с коррупционным душком. Украинские олигархи просто нагло воровали земли, и иногда у меня возникало ощущение, что некоторые куски земли Россия отобрала совершенно справедливо».

Министерство обороны России, естественно, обжалует решение суда первой инстанции, поэтому объявлять Kaskad Investments победителем пока рано. «Российское законодательство, по сути, требует обжалования решения в апелляционном суде, лишая возможности заново начать рассмотрение дела, длящегося уже восемь лет», - сказал Пальтс.

Недвижимость записана на имя фирмы Пальтса

По словам Пальтса, самым главным обстоятельством дела является то, что земля, являющаяся объектом спора, записала в российском государственном кадастре на имя Kaskad Investments: «Проблема сейчас только в находящемся на поверхности земли имуществе. Бессмысленное дело, которое не дает нам двигаться дальше».